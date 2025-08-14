За постигане мир в Украйна, трябва да се обсъдят и гаранции за сигурност, заяви Марко Рубио

"В крайна сметка Украйна и Русия ще трябва да се споразумеят за мира"

Президентът Доналд Тръмп ще проведе разговори с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък с надеждата да постигне спиране на боевете в Украйна, но всеобхватното решение на войната ще отнеме повече време, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

„За да се постигне мир, мисля, че всички ние осъзнаваме, че ще трябва да се проведе разговор за гаранциите за сигурност. Ще трябва да се проведе разговор за териториални спорове и претенции“, каза Рубио пред репортери в Държавния департамент в четвъртък, цитиран от Ройтерс.

По думите му, всички тези неща ще бъдат част от "комплексно решение". "Но мисля, че надеждата на президента е да постигне спиране на боевете, за да могат да се проведат тези разговори“, добави той.

По-рано президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че Доналд Тръмп е изразил вчера пред европейските лидери готовност Вашингтон и други съюзници да се включат в предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна, за да се сложи край на продължаващата повече от три години война. Той обаче е изключил категорично възможността Украйна да се присъедини към НАТО,

Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-трудно ще е да се прекрати, посочи Марко Рубио. „Дори докато говоря... на бойното поле се случват промени, които оказват влияние върху това, което едната страна възприема като предимство, а другата - като недостатък. Такава е реалността на продължаващите боеве, поради което прекратяването на огъня е толкова важно“, каза той.

"Ние сме обнадеждени. Искаме да има мир. Ще направим всичко възможно, за да го постигнем, но в крайна сметка Украйна и Русия ще трябва да се споразумеят за него“, подчерта първият дипломат на САЩ.

Той разкри, че подготовката за срещата върви „много бързо“, тъй като тя е била организирана много бързо.