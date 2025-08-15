Тръмп за Путин: Той е умен човек, в политиката е от дълго време. Но и аз съм

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е е на борда на Air Force One и е на път за Аляска. Очаква се полетът от Вашингтон да отнеме около седем часа и половина, което означава, че началото на срещата на върха може да се забави.

Белият дом по-рано заяви, че срещата ще започне в 11:00 ч. местно време (22:00 ч. българско), докато Русия заяви, че ще започне 30 минути по-късно.

Президентът Тръмп заяви пред репортери на Air Force One, че се надява срещата на върха в Аляска да доведе до икономически сделки с Русия, след като бъде постигнато мирно споразумение.

„Забелязвам, че той води много бизнесмени от Русия и това е добре. Харесва ми това, защото те искат да правят бизнес, но ние няма да правим бизнес, докато не уредим войната“, каза Тръмп. „Имаме най-горещата страна на Земята. Имаме най-горещата икономика на Земята.

„Той иска част от това, защото страната му не е гореща икономически. Всъщност е обратното. Искам всички да се справят добре. Но войната трябва да спре и убийствата трябва да спрат.“

На въпрос за още руски удари с дронове в Украйна през нощта, Тръмп каза, че вярва, че атаките са тактика за преговори от страна на Путин.

✈️ President Donald J. Trump Departs Washington, D.C., for Alaska for a Historic Summit. pic.twitter.com/eUfCC9EmQF — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

„Той се опитва да подготви почвата. В съзнанието му това му помага да сключи по-добра сделка. Всъщност му вреди“, каза Тръмп. „Но в съзнанието му това му помага да сключи по-добра сделка, ако могат да продължат да убиват. Може би това е част от света, може би просто е неговата структура, неговите гени, неговата генетика. Ще говоря с него за това.“

Тръмп разкри, че перспективата за териториални отстъпки ще бъде обсъдена на срещата, но ще трябва да бъде одобрена от Украйна.

„Трябва да оставя Украйна да вземе това решение“, каза Тръмп. „Мисля, че ще вземат правилно решение, но не съм тук, за да преговарям от името на Украйна. Тук съм, за да ги накарам да седнат на масата за преговори.“

Президентът Зеленски категорично отхвърли всяка сделка с Москва, включваща отстъпка на земя, след като Тръмп намекна, че подобна отстъпка би била от полза и за двете страни. Мирно споразумение, което изисква Киев да размени украинска територия с Русия, би било незаконно съгласно конституцията му.

Американският лидер намекна, че личните му отношения с президента Путин биха били от решаващо значение за постигането на мирно споразумение.

„Той е умен човек, в политиката е от дълго време. Но и аз съм“, каза Тръмп пред репортерите. „Но ето ни тук, ние сме президенти. Разбираме се. Има добро ниво на уважение и от двете страни.“