Доналд Тръмп разговаря с Лукашенко преди срещата с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обадил на беларуския президент Александър Лукашенко няколко часа преди разговорите си с Владимир Путин, съобщиха беларуските държавни медии. Лукашенко е поканил американския си колега да посети Минск заедно със семейството си.

Самият Тръмп коментира в Truth Social, че е провел „прекрасен разговор“ лидера на Беларус. Благодарил му за освобождаването на 16 затворници и е обсъдил възможността за освобождаване на още 1300 души.

Президентът на САЩ добави, че очаква с нетърпение да се срещне лично с Лукашенко в бъдеще.

„Проведох прекрасен разговор с уважаемия президент на Беларус Александър Лукашенко. Целта на разговора беше да му благодарим за освобождаването на 16 затворници. Обсъждаме и освобождаването на още 1300 затворници. Разговорът ни беше много добър. Обсъдихме много теми, включително посещението на президента Путин в Аляска. Очаквам с нетърпение да се срещна с президента Лукашенко в бъдеще. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“, написа президентът на САЩ.