САЩ повдигат обвинения срещу петима членове на мексиканските Обединени картели

Налагат санкции

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу пет високопоставени членове на наркокартела „Carteles Unidos”, известен на английски като „United Cartels”, а Министерството на финансите обяви, че налага санкции срещу организацията, съобщава Reuters.

Обединените картели, които са по-малко известни от някои от своите конкуренти, контролират големи райони в Мичоакан, Мексико. Министерството на правосъдието ги определи като един от „най-продуктивните“ производители на метамфетамин и заяви, че приходите от незаконната продажба на наркотици се използват за закупуване на оръжия, наемане на наемници и подкупване на местни служители.

Justice Department Charges Five Senior Leaders of the United Cartels, a Designated Foreign Terrorist Organization



🔗: https://t.co/jGU0kn7LZp pic.twitter.com/oUAxEAwyXq — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 14, 2025

Сред членовете на групата, срещу които са повдигнати обвинения, са нейният лидер Хуан Хосе Фариас Алварес, известен също като Ел Абуело, заедно с Алфонсо Фернандес Магалон, Луис Енрике Бараган Чавес, Едгар Ороско Кабадас и Николас Сиера Сантана.

Те са обвинени в участие в дългогодишни заговори за производство и разпространение на наркотици, включително метамфетамин, кокаин и фентанил, които се внасят незаконно в Съединените щати.

Държавният департамент заяви, че предлага общо до 26 милиона долара награда за информация, която ще доведе до ареста на петимата мъже.

В четвъртък Министерството на финансите на САЩ обяви, че налага санкции срещу United Cartels, както и срещу друг картел, известен като Los Viagras, и срещу седем свързани с тях лица.

По-рано тази седмица Мексико изпрати в САЩ повече от две дузини заподозрени членове на картел, издирвани за връзки с групи за трафик на наркотици. Предаването на 26-те затворници е второто по рода си тази година. През февруари Мексико изпрати още 29 предполагаеми лидери на картели.

Федералните прокурори в Ню Йорк обявиха отделно повдигането на наказателни обвинения срещу редица лидери на картели, включително Сервандо Гомес-Мартинес от картела La Familia Michoacana и трима лидери на картела „Синалоа”.