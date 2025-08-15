Украйна потопи кораб с ирански оръжия за Русия в Каспийско море

Дронове-камикадзе на украинските въоръжени сили унищожиха товарен кораб с компоненти за безпилотни летателни апарати тип „Шахед“ и боеприпаси от Иран край руското пристанище Оля, Астраханска област, на Каспийско море. Пристанището се намира на повече от 800 километра от територията на Украйна..

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи за унищожаването на руския кораб „Порт Оля 4“. В информацията се посочва, че Русия използва порта като важна логистична точка за доставки на военни стоки от Иран.

Според местни медии, корабът е бил ударен, докато е чакал на опашка, за да влезе в пристанището в делтата на река Волга, Екипажът е успял да се евакуира преди потъването на съда.

Руският телеграм канал „Военен Осведомител“ пише, че според ресурси за мониторинг на корабоплаването, корабът е акостирал в иранско пристанище преди две седмици.

"Дронове атакуваха пристанището Оля в Астраханска област", потвърди губернаторът Игор Бабушкин. Според него, при атаката един съд е бил повреден от „отломки“.

„Всички безпилотни летателни апарати бяха потушени чрез радиоелектронна война или унищожени. Нямаше жертви. Не бяха нанесени щети на пристанищната инфраструктура. В резултат на противодействието на атаките корабът беше повреден от отломки от сваления безпилотник“, пише той.

Пристанище „Оля“ е най-голямото руско пристанище в Каспийския регион. То е една от ключовите логистични точки на международния транспортен коридор „Север-Юг“, осигуряващ претоварване на стоки между Русия, страните от Каспийския басейн, Персийския залив, Южна Азия и Близкия изток.

През септември 2024 г. Sky News, позовавайки се на украински източник, публикува снимка на кораба „Порт Оля-3“, за който се твърди, че е доставил 220 ракети с малък обсег от Иран до Русия през Каспийско море.