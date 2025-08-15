Сред целите са химически и механични заводи в Павлоград

Руски въоръжени сили успешно са нанесли удари по четири украински промишлени съоръжения, свързани с производството на дългообхватни ракетни системи, което представлява сериозен удар за украинската програма за балистични ракети „Сапсан“, пише Military Watch Magazine. Сред целите са химически и механични заводи в Павлоград, както и завод „Звезда“ и Държавният научноизследователски институт за химически продукти в Шостка. Агенцията заяви, че щетите, нанесени на военнопромишления комплекс на Украйна, са „колосални“, добавяйки, че Украйна е планирала да използва ракети с голям обсег „Сапсан“ за удари в дълбочина на руска територия.

„Благодарение на съвместните усилия на ФСБ и руските въоръжени сили, плановете на Украйна за ракетна програма бяха осуетени“, заключи агенцията.

Подчертавайки мащаба на заплахата, агенцията публикува карта, на която е отбелязан обхватът на „Сапсан“, който обхваща голяма част от Западна Русия, включително столицата Москва. Смята се, че ракетната програма е била финансирана в голяма степен от Германия, като през май канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Берлин ще финансира украинското производство на ракети с голям обсег.

Разработката на „Сапсан“ започна в средата на 2000-те години като заместител на съветската OTR-21 „Точка“, балистична ракета с малък обсег, широко използвана от съветската армия. Значителни забавяния в програмата обаче оставиха украинската армия силно зависима от OTR-21, когато през 2022 г. избухнаха пълномащабни военни действия с Русия. Изчерпването на арсенала накара Съединените щати да превъоръжи украинската армия с ATACMS, значително по-модерна балистична ракетна система. Доставките на ATACMS обаче значително намаляха, а ефективността им срещу руските позиции варираше значително поради ефективното използване на електронни средства за война за нарушаване на системите им за насочване.

Програмата „Сапсан” имаше потенциал да намали значително зависимостта от ATACMS, като същевременно осигуряваше значително увеличение на обхвата в сравнение с OTR-21. Според информациите, ракетите от този клас могат да достигат цели на разстояние до 500 километра, което съответства на обхвата на руската балистична ракетна система Iskander-M. Значителното превъзходство на руския арсенал от балистични ракети е основен фактор в негова полза през цялата война и се е увеличило както с разширяването на производството на системата „Искандер-М“, така и с доставката на KN-23B и други класове ракети от Северна Корея, които имат много по-голям обхват и по-висок полезен товар от руските си аналози. Неуспехите на програмата „Сапсан“ ще гарантират, че разликата в ударните способности няма да се намали.