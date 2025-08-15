Путин се отби в Магадан преди срещата си с Тръмп (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин пристигна в Магадан в Далечния изток на Русия на 15 август, преди срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска, съобщи Интерфакс, позовавайки се на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

По време на пътуването се очаква Путин да посети няколко обекта, включително завод за преработка на риба, културен център и спортен комплекс, както и да се срещне с губернатора на Магадан Сергей Носов.

Putin’s motorcade spotted on Magadan… 👀 pic.twitter.com/BocyinTYTj — ITDUDE Fella (@The_Real_ITDUDE) August 15, 2025

„Естествено, предвид географското положение на страната ни, президентът никога не пропуска възможност да обсъди регионални въпроси. След това ще се отправи към Аляска, за да започне работа по руско-американските отношения“, каза Песков пред репортери.

По-късно, на 15 август, Путин и Тръмп трябва да се срещнат в Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната на Русия в Украйна.

В навечерието на срещата на върха между САЩ и Русия, поддръжници на Украйна организираха протест в Анкъридж, като за деня на преговорите бяха планирани допълнителни митинги.

Разстоянието по права линия между Магадан и Анкъридж, където ще се проведе срещата на върха Русия-САЩ, е около 3000 километра. Времето за полет между двата града е около 4 часа.

Путин посети Магадан за последно през декември 2011 г., когато все още беше министър-председател. Преди това той беше в региона през ноември 2005 г., когато председателстваше среща за развитието на златодобивната индустрия, посети граничната охрана в Магадан и инспектира новопостроения спортно-здравен комплекс.