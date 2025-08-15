Песков: Путин ще направи регионално посещение в Магадан на път за Аляска

Още по темата: Путин: Споразумения за контрол върху стратегическите оръжия могат да бъдат постигнати след преговорите за Украйна 14.08.2025 14:11

Градът е важен

Руският президент Владимир Путин ще посети Магадан по пътя си към Аляска за руско-американската среща на върха. Това каза пред журналисти прессекретарят на президента Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

„Летим за Магадан. Регионално пътуване. Градът е важен. Путин е бил там много пъти, дори когато е бил министър-председател“, каза Песков. „Градът реализира проекти за създаване на комфортна среда за живеене, съответният парк ще бъде инспектиран от президента, домът на културата”, отбеляза Песков. „Строят се и много обекти. Там има много успешно промишлено производство, доста високотехнологично. Там се създават витамини от рибено масло и т.н.“, обясни Песков. „Наистина, нашите лекарства, витамин D и всички останали, не отстъпват на чуждестранните аналози. И това не е просто крилата фраза, а е истина.“

В обобщение, Песков посочи, че Путин ще посети предприятието, парка и спортно-възстановителния център.

„Съоръжение за развитие на физическото възпитание и спорта, масовия спорт. Разбира се, той ще разговаря с губернатора на Магаданска област Сергей Носов. Тоест, пълноценно регионално пътуване. Но естествено, насочвайки се в тази посока на североизток, към Аляска, предвид географията на страната ни, президентът никога не пропуска възможност да се занимае с регионални въпроси. Ще го направи и този път“, отбеляза Песков. „И след това ще отиде в Аляска. В Аляска, където ще започне руско-американски отношения.”

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че ключовата тема на комуникацията между лидерите на Русия и Съединените щати ще бъде уреждането на конфликта в Украйна, включително като се вземе предвид дискусията, проведена в Кремъл на 6 август с участието на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

Те ще засегнат и по-широки задачи за осигуряване на мира и сигурността, както и актуални и най-належащи международни и регионални въпроси. Владимир Путин и Доналд Тръмп ще обсъдят и икономическото сътрудничество между двете страни.

Срещата ще се проведе в Аляска, в град Анкъридж.