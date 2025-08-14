Путин: Споразумения за контрол върху стратегическите оръжия могат да бъдат постигнати след преговорите за Украйна

Още по темата: Тръмп ще предложи на Путин проучване на редки земни материали в Аляска 14.08.2025 11:32

САЩ полагат енергични и искрени усилия за разрешаване на украинския проблем

Споразумения за контрол върху стратегическите нападателни оръжия могат да бъдат постигнати след преговори за уреждане на конфликта в Украйна. Това каза руският президент Владимир Путин на среща в Кремъл, посветена на предстоящата руско-американска среща на върха в Аляска, съобщават руски медии.

Според Путин споразуменията за Украйна трябва да създадат дългосрочни условия за мир между двете страни и в Европа.

„И в света като цяло – ако до следващите етапи постигнем споразумения в областта на контрола върху стратегическите нападателни оръжия“, каза руският лидер.

„Администрацията на САЩ полага доста енергични и искрени усилия за прекратяване на конфликта в Украйна. Помолих ви да се съберете днес, за да ни разкажете за етапа, на който се намираме с настоящата американска администрация, която, както всички знаят, полага, според мен, доста енергични и искрени усилия за спиране на военните действия, за спиране на кризата и за постигане на споразумения, които са от интерес за всички страни, участващи в този конфликт“, обърна се Путин към участниците в срещата. „За да създадем дългосрочни условия за мир между нашите страни, и в Европа, и в света като цяло.“