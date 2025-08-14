Тръмп ще предложи на Путин проучване на редки земни материали в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се готви да предложи на Владимир Путин достъп до редкоземни минерали, за да го стимулира да прекрати войната в Украйна, пише The Telegraph.

Президентът на САЩ ще пристигне на дългоочакваната среща с руския си колега в петък, въоръжен с редица възможности за печелене на пари за Путин.

Те ще включват отваряне на природните ресурси на Аляска за Москва и отмяна на някои от американските санкции срещу руската авиационна индустрия, разкрива The Telegraph.

Сред предложенията е и предоставянето на достъп на Путин до редкоземните минерали в украинските територии, които в момента са окупирани от Русия.

Предполага се, че Скот Бесент, министърът на финансите на САЩ, ще бъде сред лицата от администрацията, които ще информиратг-н Тръмп преди срещата му с Путин в Анкоридж.

Бесент проучва икономическите компромиси, които САЩ могат да направят с Русия, за да ускорят постигането на споразумение за прекратяване на огъня.

На пресконференция в сряда Тръмп заяви, че Путин ще бъде изправен пред „тежки последствия“, ако не се съгласи да прекрати войната в Украйна на срещата им в петък.

Американският лидер разкри и намерението си да поиска незабавна втора среща с Путин, този път с участието на Володимир Зеленски, президента на Украйна, след разговорите им на четири очи в Аляска.

Тръмп заяви: "Ако първата среща мине добре, ще проведем бърза втора среща. Бих искал да го направя почти веднага и ще проведем бърза втора среща между президента Путин и президента Зеленски и мен, ако те искат да бъда там."

Президентът на САЩ е участвал във виртуална среща на върха с г-н Зеленски и други европейски лидери, включително сър Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фрайдрих Мерц, като част от поредица от разговори преди срещата в Аляска.

В речта си след разговорите Зеленски заяви, че Тръмп подкрепя гаранциите за сигурност за Украйна.

„Трябва да има гаранции за сигурност“, каза той на пресконференция заедно с Мерц, канцлер на Германия.

През последните месеци Вашингтон не обсъждаше гаранции за сигурността на Украйна - някакъв вид ангажимент, че Америка ще бъде готова да приложи условията на всяко мирно споразумение - въпреки че това беше ключово искане от страна на Киев.

Обединеното кралство, Франция и Германия работят за създаването на мироопазващи сили без прякото участие на американците, но се надяваха, че САЩ могат да предложат подкрепа, например въздушно прикритие.

Като представи актуална информация за плановете след разговорите в сряда, сър Киър Стармър заяви, че неговата „коалиция на желаещите“ е готова да приложи план за прекратяване на огъня веднага след като бъде договорено мирно споразумение.

Плановете „вече са готови във вид, който може да бъде използван, ако се стигне до прекратяване на огъня“, заяви министър-председателят, като добави, че е постигнат „реален напредък“ по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна.

Европейските лидери, включително френският президент Еманюел Макрон, заявиха, че разговорите с Тръмп са били „положителни“. След разговорите Зеленски заяви, че Путин е „блъфирал“, когато е казал, че „не се интересува от санкциите и че те не действат“.

Смята се, че в Украйна се намират 10 % от световните запаси на литий, използван за производството на батерии. Две от най-големите находища на литий се намират в райони, които се владеят от Русия, а Путин предявява претенции към ценните минерали, открити в регионите, които окупират неговите сили.

„Съществуват редица стимули, сред които може да бъде потенциална сделка за минерали/редки земни маси“, заяви пред The Telegraph източник, запознат с предложенията.

През май САЩ подписаха с Киев споразумение за редкоземни минерали, което им позволява да експлоатират богатите природни ресурси на Украйна. Вашингтон ще трябва да създаде нови минни операции, които биха могли да бъдат ускорени от руското сътрудничество.

Политиката на президента „Америка на първо място“ му позволи да сключи няколко сделки за добив на полезни изкопаеми след завръщането си в Овалния кабинет, най-вече с Украйна и Казахстан.

Близо 30% от руските самолети, произведени в Западна Европа, които са изключени от поддръжка, могат да бъдат спрени от полети през следващите пет години, предложи тази година Сергей Чемезов, ръководител на държавния отбранителен конгломерат „Ростех“.

Отмяната на санкциите върху руските самолети може да се окаже изгодна за американския производител Boeing. С флот от над 700 самолета, доминиран от Airbus и Boeing, руските авиокомпании биха могли да се върнат към американските доставчици за важни части и поддръжка.

Неотдавнашните сериозни инциденти подчертават спешната необходимост да се предотврати разграждането на флота. В края на юли Антонов Ан-24 от съветската епоха, произведен през 1976 г., се разби в Далечния изток на страната, при което загинаха всичките 48 души на борда. Няколко дни по-късно руският флагмански превозвач „Аерофлот“ преустанови десетки полети след унищожителна кибератака.

Тръмп обмисля също така да предложи на Русия възможности за използване на ценните природни ресурси в пролива, който я отделя от САЩ. Смята се, че в Аляска, отделена от Русия само с три мили от Беринговия проток, се намират значителни неразкрити запаси от нефт и газ, включително 13 % от световните запаси от нефт.

Развитието на руското присъствие в пролива би засилило стратегическите интереси на Путин в арктическия регион, който през 2022 г. представлява 80 % от руския добив на газ.