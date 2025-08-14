Индия и Китай може да възобновят трансграничната търговия в Хималаите

Възобновяването на търговията ще бъде пореден знак за нормализиране на отношенията

Властите на Индия и Китай обсъждат възможността за възобновяване на трансграничната търговия в Хималаите за първи път от 2020 г. Това може да бъде поредната стъпка в нормализирането на отношенията между двете страни, съобщава Bloomberg, позовавайки се на служители в Индия, пожелали анонимност.

Според тях и двете страни са изразили интерес към възобновяване на търговията. Индийското външно министерство не е коментирало тази информация пред агенцията, докато китайското външно министерство отбеляза, че Пекин би искал да „засили диалога и координацията с Индия“ по този въпрос. „Трансграничната търговия между Китай и Индия винаги е играла важна роля за подобряване на условията на живот на жителите на граничните райони“, заявиха от министерството.

Както агенцията припомня, специалните гранични пунктове, през които се е осъществявала подобна търговия, са били затворени по време на пандемията от коронавирус, но оттогава не са възобновили дейността си след сблъсък между граничарите на двете страни в планинския район Ладакх през май 2020 г. Според агенцията, през 2017-2018 г. обемът на трансграничната търговия е бил оценен на 3,16 милиона долара.

Възобновяването на търговията ще бъде пореден знак за нормализиране на отношенията, започнало след срещата на двамата лидери Нарендра Моди и Си Дзинпин на срещата на върха на БРИКС в Казан през октомври 2024 г.