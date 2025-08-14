САЩ връща в Мексико откраднат ръкопис, подписан от конкистадора Ернан Кортес

Кортес пристига в Мексико с малка армия през 1519 г.

ФБР на САЩ съобщи, че е върнало в Мексико откраднат ръкопис, датиращ от пет века, времето на испанското завоевание и подписан от водещия военен командир Ернан Кортес, предава Reuters.

Специалният агент Джесика Дитмер, член на екипа за престъпления, свързани с изкуството, на ФБР в Ню Йорк, заяви, че документът съдържа подробен отчет за логистиката, свързана с пътуването на Кортес до това, което в крайна сметка се превръща в Нова Испания - територия, която се простира от Централна Америка до днешния щат Вашингтон.

„Това е оригинална страница от ръкопис, която всъщност е подписана от Ернан Кортес“, каза тя. „Такива части се считат за защитена културна ценност и представляват ценни моменти от историята на Мексико.“

Кортес пристига в Мексико с малка армия през 1519 г., когато сключва съюзи с местни групи, противопоставящи се на империята на ацтеките, което му помага да превземе столицата на ацтеките Теночтитлан - днешен Мексико Сити - само две години по-късно.

Документът е датиран на 20 февруари 1527 г., само дни преди един от най-висшите лейтенанти на Кортес да бъде назначен за съуправител на завладената територия. Това е ключова година за формирането на кралски и религиозни институции, които ще управляват коренното население на Мексико до войната за независимост от 1810 г.

Ръкописът първоначално е бил съхраняван в националните архиви на Мексико, но архивистите, които са запазили документите на филм през 1993 г., са установили, че 15 страници са изчезнали. Въз основа на системата за номериране с восък, ФБР заяви, че документът вероятно е бил откраднат между 1985 и 1993 г.

Това бележи второто репатриране на ръкопис на Кортес в Мексико, след като писмо от април 1527 г., разрешаващо закупуването на розова захар, е върнато през 2023 г.