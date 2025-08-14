Северна Корея: Мирните предложения на Южна Корея са невъзможна мечта

Още по темата: Южна Корея премахва антисевернокорейски високоговорители от границата си 04.08.2025 09:41

Политиката на Сеул спрямо КНДР остава непроменена

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер заяви, че страната никога не е сваляла пропагандните високоговорители и няма да го направи, наричайки убеждението на Южна Корея, че Пхенян отговаря на мирните ѝ предложения „невъзможна мечта“, съобщава Reuters.

Ким Йо Чен, която е висш служител в управляващата Работническа партия на Севера, също заяви, че корекциите, направени в плана за ежегодни съвместни военни учения от Южна Корея и САЩ, са „безполезен“ ход, който не променя враждебните намерения на съюзниците.

Ким, която според официални лица и анализатори говори от името на брат си, през последните седмици отхвърли ходовете, предприети от новото либерално правителство на Южна Корея, насочени към облекчаване на напрежението между двете Кореи.

„Уверена съм, че политиката на Сеул спрямо КНДР остава непроменена и никога няма да се промени“, каза Ким.

Южнокорейските военни заявиха, че са засекли действия от страна на севернокорейските военни за демонтиране на някои пропагандни високоговорители, насочени към Южна Корея, следвайки подобни действия от страна на Южна Корея.