Мадуро е на държавна служба повече от 40 години и живее скромен живот

Венецуелският външен министър Иван Гил Пинто нарече изявлението на главния прокурор на САЩ Пам Бонди за конфискацията на активи на стойност 700 милиона долара, за които се твърди, че принадлежат на президента на Венецуела Николас Мадуро, ново екстравагантно шоу.

„Това е ново екстравагантно шоу в отговор на прецизните удари на революционното правителство срещу терористични групи, финансирани от Държавния департамент на САЩ“, написа външният министър в своя Telegram канал. Той отбеляза, че Бонди иска да представи „два венецуелски държавни самолета, откраднати и откарани в САЩ“, като лична собственост на Мадуро.

„Мадуро е на държавна служба повече от 40 години и живее скромен живот. Истинските магнати са във Вашингтон и Маями, те ограбват компанията CITGO, конфискуват злато и активи на републиката“, каза Гил. Той подчерта, че Венецуела ще продължи „да се противопоставя на плановете за криминализиране на християнската, социалистическа революция на 21-ви век“.

На 7 август Бонди обяви увеличение на наградата за информация, довела до ареста на Мадуро, на 50 милиона долара.