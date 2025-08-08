САЩ увеличават наградата за информация за ареста на Мадуро на 50 милиона долара (ВИДЕО)

Още по темата: Мадуро: Тръмп е измамен и отровен с омраза към Венецуела 06.06.2025 07:08

САЩ увеличават наградата за информация за ареста на Мадуро на 50 милиона долара

Вашингтон увеличи размера на плащането за информация, която би довела до ареста на президента на Венецуела Николас Мадуро, на 50 милиона долара.

„Днес Министерството на правосъдието и Държавният департамент предлагат награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Николас Мадуро“, каза главният прокурор на САЩ Пам Бонди.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Във видеоклип, който главният прокурор на САЩ придружи публикацията си, тя твърди, че венецуелският президент „използва международни терористични организации“, за да доставя наркотици на САЩ. Според Министерството на правосъдието на САЩ Мадуро „е един от най-големите наркотрафиканти в света“ и твърди, че „представлява заплаха за националната сигурност“ на Съединените щати.

По време на първия мандат на Доналд Тръмп като президент, през март 2020 г., Съединените щати обвиниха Мадуро и няколко други правителствени служители в наркотероризъм и предложиха награда от 15 милиона долара за информация, довела до „арест и/или осъждане“ на венецуелския президент.