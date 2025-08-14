САЩ и Русия предлагат окупация на Украйна по подобие на Западния бряг

Русия и Съединените щати са обсъдили модел за прекратяване на войната в Украйна, който отразява израелската окупация на Западния бряг, съобщава The Times.

Според този сценарий Русия би имала военен и икономически контрол над окупираната Украйна под свой собствен ръководен орган, имитирайки фактическото управление на Израел над палестинската територия, отнета от Йордания през 1967 г.

Според източник, близък до Съвета за национална сигурност на САЩ, идеята е била повдигната преди седмици при обсъжданията между Стив Уиткоф, пратеник на президента Тръмп по въпросите на мира, и руските му колеги.

Смята се, че Уиткоф, който също е натоварен от Тръмп със задачата да постигне мир в Близкия изток, подкрепя идеята, която според американците заобикаля пречките в украинската конституция за отстъпване на територия без провеждане на „общоукраински“ референдум.

Зеленски отказва да приеме предаването на земя, но окупационният модел може да бъде механизъм, който да позволи примирие след три години и половина война.

При този модел границите на Украйна няма да се променят, както границите на Западния бряг остават непроменени вече 58 години, само че под израелски контрол.

Анна Кели, заместник прессекретар на Белия дом, заяви:

„Това е пълна фалшива новина и небрежен репортаж от страна на “Таймс", който очевидно има ужасни източници. Нищо подобно не е било обсъждано с никого в нито един момент."

Израелската окупация е обявена за незаконна от Международния съд, което не се признава от САЩ и само частично се приема от Русия. През март 2022 г. съдът нареди на Русия „незабавно да прекрати военните операции“ в Украйна с 13 на два гласа, при което руските и китайските съдии бяха против. Заповедта е задължителна за Русия, но съдът не разполага със средства за нейното изпълнение.

Организацията на обединените нации е нареждала на Израел да прекрати окупацията си, за последен път с гласуване на Общото събрание през септември миналата година със 124 гласа „за“, 14 „против“ и 43 „въздържал се“.

Резолюцията призова Израел да спази международното право в срок от 12 месеца и да изтегли военните си сили, незабавно да прекрати всякаква нова заселническа дейност, да евакуира всички заселници от окупираните земи и да демонтира части от разделителната стена, която е изградил на територията на окупирания Западен бряг. Израел, който гласува против мярката заедно със САЩ, пренебрегна резолюцията. Великобритания се въздържа.

Този резултат за окупираните от Украйна територии се разглежда от някои американски преговарящи като просто отражение на реалността на войната и отказа на всички останали държави да се включат пряко в борбата с Русия. Според това мнение остава само да се определят точните граници на руската окупация, към което се стреми Путин

Сценарият отразява мирогледа, изразен от Себастиан Горка, старши директор на Тръмп по въпросите на борбата с тероризма, по време на интервю през май.

По време на Шестдневната война през 1967 г. израелските войски превземат Западния бряг - земите между Израел и река Йордан - от йорданските сили, поставяйки милиони палестински жители под израелски контрол.

Днес тя поддържа цялостен контрол над територията, въпреки че от 90-те години на миналия век палестинско правителство, известно като Палестинска автономия, управлява повечето от градовете.

Палестинците са обект на израелски военни контролно-пропускателни пунктове и патрули и трябва да получават разрешения от Израел, за да пътуват между Западния бряг и други палестински територии в Газа и Източен Йерусалим.

Окупацията е широко критикувана за завземането на земя и създаването на над 150 селища в нарушение на резолюция на Съвета за сигурност на ООН и на международното право. Израел е наложил и двустепенна система за гражданство: Израелските граждани, живеещи или преминаващи през Западния бряг, са подчинени на израелското законодателство, докато палестинските граждани са подчинени на военното положение и не могат да гласуват на националните избори в Израел.