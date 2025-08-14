Коста Рика започва изграждането на огромен затвор, вдъхновен от Ел Салвадор

Още по темата: Мегазатворът в Ел Салвадор (ИНФОГРАФИКА) 21.03.2025 18:19

Правителството е предвидило бюджета на проекта в размер на 35 милиона долара

Коста Рика ще започне строителството тази година на нов затвор с максимална сигурност, вдъхновен от мегазатвора в Ел Салвадор, в центъра на борбата с престъпността в страната, каза министърът на правосъдието на Коста Рика Джералд Кампос, цитиран от Reuters.

Коста Рика, отдавна смятана за най-безопасната нация в Централна Америка, се бори с вълна от убийства, приписвани на насилие от наркобанди. През 2023 г. тя регистрира най-високия си процент на убийства досега, а проучванията на общественото мнение поставят несигурността като основна грижа на обществеността, позиционирайки проблема като централна тема за националните избори през 2026 г.

Правителството на Салвадор предоставя техническа помощ за проекта, каза Кампос. Новият затвор е необходим, защото настоящите съоръжения са пренаселени с близо 30%, което създава условия, които позволяват на лишените от свобода лидери да продължат да управляват престъпни предприятия. Ако не направим това, системата ще се срине и рискуваме вътрешни конфликти, вземане на заложници и бунтове“, каза Кампос пред конгресна комисия.

Новото съоръжение, наречено Център за високо ниво на сдържане на организираната престъпност (CACCO), е проектирано да побере 5100 затворници, увеличавайки капацитета на затворите в Коста Рика с 40%. Правителството е предвидило бюджета на проекта в размер на 35 милиона долара, като Кампос заяви, че Ел Салвадор е сътрудничил по чертежите и технологиите за сигурност. Конкретни подробности за проекта са обявени за поверителни.