Руски войски унищожиха места за съхранение на дронове и складове за боеприпаси на украинските въоръжени сили, както и временни пунктове за разполагане на формирования на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 147 области. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Оперативно-тактическата авиация, ударните безпилотни летателни апарати, ракетните войски и артилерията на групировките на руските въоръжени сили са повредили места за съхранение на безпилотни летателни апарати, складове за боеприпаси, временни пунктове за разполагане на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 147 района“, съобщиха от министерството.