МО на Русия: Танк Т-72Б3М унищожи украински опорен пункт в посока Красноармейск

Автор: Труд онлайн
Екипаж на танк Т-72Б3М от групировката войски „Център“ унищожи укрепен опорен пункт на украинските въоръжени сили в Красноармейското направление. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.
„Екипажът на танк Т-72Б3М от мотострелковото подразделение на групата войски „Център“ изпълни бойна задача по унищожаване на укрепен опорен пункт на украинските въоръжени сили в Красноармейско направление“, съобщиха от ведомството.
Те съобщиха, че след като е получил координатите на целта от разузнавачите, стрелецът-оператор на бойната машина е произвел няколко прецизни изстрела със 125-мм снаряди, като е унищожил напълно целта заедно с екипажа на украинския безпилотен летателен апарат.