Оператори на дронове FPV от силовата групировка "Изток" осуетиха опит за ротация на украинските въоръжени сили, като унищожиха американски брониран автомобил MaxxPro в южната част на Донецка посока. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„В южното донецко направление операторите на ударните безпилотни летателни апарати от силовата група „Изток“ прекъснаха опита на противника за завъртане, унищожавайки американска бронирана машина MaxxPro. Бойната бронирана машина, движеща се с висока скорост по пътя, беше обездвижена от прецизно попадение от FPV дрон. Второто попадение унищожи напълно целта“, съобщиха от ведомството.

Освен това, операторите са поразили друго превозно средство и група вражеска пехота в горски пояс, които са успели да кацнат, преди да бъдат ударени.

Министерството на отбраната говори и за екипажа на противотанковата ракетна система „Щурм-С“, който унищожи бойна бронирана машина на украинските въоръжени сили при разрушаването на опорен пункт.