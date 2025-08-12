Руски военнослужещи от групировката войски „Восток“ унищожиха танк и бронирана машина на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до село Александроград в южното Донецко направление, използвайки ударни дронове и ракети „Ланцет“. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„В района на населено място Александроград в ДНР военнослужещ обездвижи танк на украинските въоръжени сили с целенасочено попадение, използвайки дрон FPV, а операторът на баржиращия боеприпас „Ланцет” довърши бойната машина, причинявайки детонация на боеприпасите. Освен това, в южната Донецка посока, нашите мотострелци проследиха и подпалиха вражеска бойна бронирана машина, унищожавайки я с директно попадение“, се казва в доклада.

Ведомството съобщи и за унищожаването на контролен пункт на вражески дронове на същия участък от фронта.

"Разузнавателен самолет от дрон откри места за изстрелване на бойни дронове FPV и няколко контролни пункта на вражески БЛА в горски пояс. Артилерийски разпореждания извършиха целенасочен удар въз основа на предадените координати, в резултат на което всички цели бяха унищожени“, съобщиха още от руското Министерството на отбраната.