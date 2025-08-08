МО на Русия: „Геран-2“ удари място за съхранение на дронове на ВСУ

Руски военни нанесоха удар с дронове „Геран-2“ по команден пункт и място за съхранение на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили в Черниговска област. Това казаха от руското Министерство на отбраната.

„Министерството на отбраната публикува кадри от унищожаването на команден пункт и място за съхранение на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили с помощта на безпилотния летателен апарат „Геран-2“ в град Красное в Черниговска област“, съобщиха от Министерството на отбраната.