МО на Русия: Су-34 удари пункт за разполагане на украинските въоръжени сили в ДНР

Екипажът на руски самолет Су-34 е нанесъл удар с управляеми авиобомби по временен пункт за разполагане на украинските въоръжени сили (ВВС) в зоната на отговорност на групировката войски „Център“, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Екипажът на многофункционалния свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 на Въздушно-космическите сили нанесе удар по временен пункт за разполагане на подразделение на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на групировката войски „Център“. Ударът е извършен по зададени координати с използване на авиобомби с универсален модул за планиране и корекция“, се казва в изявлението.

Отделът съобщи и за действието на реактивната система за залпов огън БМ-21 Град на мотострелковото подразделение „Алей“ от групата войски „Център“. Разполагащият е нанесъл удар по укрепен район на украинските въоръжени сили в посока Красноармейск.

„След като получиха разузнавателна информация за местоположението на отбранителния възел на противника, военнослужещите бързо се преместиха на бойна позиция, насочиха установката към целта и произведоха прецизен залп с пълен пакет ракети. Мощният огнен удар, паднал върху противника, разруши укрепленията, създавайки благоприятни условия за настъпление на щурмовите подразделения. Веднага след изпълнение на бойната задача, екипажът напусна огневата позиция, предпазвайки се от евентуален ответен удар от страна на противника“, отбелязаха от Министерството на отбраната.