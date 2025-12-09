"Роскосмос": Пусковата площадка за ракети-носители "Ангара" е въведена в експлоатация

В допълнение към стартовата площадка, 37 други съоръжения бяха пуснати в експлоатация като част от изграждането на стартовата площадка "Ангара"

Стартовата площадка за тежките ракети-носители "Ангара" беше пусната в експлоатация на космодрума "Восточний", съобщи руската държавна корпорация "Роскосмос".

"Стартовата площадка за тежки ракети-носители от семейство "Ангара" беше пусната в експлоатация на космодрума "Восточний". Съответното разрешение е получено от администрацията на космодрума "Восточний" на 8 декември", съобщиха от компанията, предава агенция ТАСС.

Площта на стартовата площадка е малко над 45 000 квадратни метра. В момента тя е една от най-модерните и автоматизирани в световен мащаб.

В допълнение към стартовата площадка, като част от изграждането на стартовата площадка "Ангара", бяха пуснати в експлоатация още 37 съоръжения. Те включват командния пункт, хранилището за кислород и азот, тунелите за евакуация и други.

При проектирането и изграждането на стартовата площадка за ракетите-носители "Ангара" са взети предвид всички технологични постижения от последните десетилетия. Проектът предвижда възможност за паралелно изграждане, експлоатация и изпитвания на технологично оборудване.

"Общо 70% от конструкциите вече са въведени в експлоатация в рамките на изграждането на стартовата площадка "Ангара". Останалите спомагателни съоръжения са планирани за доставка до края на март 2026 г.", каза ръководителят на администрацията на космодрума "Восточний" Николай Новиков.