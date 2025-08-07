Екипаж на вертолет Ми-28НМ от групировката войски „Восток“ унищожи с ракети бронирана техника и личен състав на украинските въоръжени сили. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Екипажът на армейската авиация на хеликоптер Ми-28НМ е извършил удар по вражеска жива сила и бронирана техника на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на групировката войски „Изток“. Ударът е извършен с авиационни ракети по разузнати вражески цели“, се казва в съобщението.

Те добавиха, че след използване на бордови оръжия, екипажът е извършил противоракетна маневра, освободил е топлинните капани и се е върнал на мястото на излитане. Според докладите на авиационния диспечер целите са били унищожени.