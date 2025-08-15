Кирил Дмитриев: Срещата на Путин и Тръмп е важна за целия свят

Още по темата: Путин: Споразумения за контрол върху стратегическите оръжия могат да бъдат постигнати след преговорите за Украйна 14.08.2025 14:11

Надяваме се на много конструктивен диалог

Срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска е важна за целия свят. Русия се надява на конструктивен диалог и вижда възможност директно да предаде позицията си на американската страна, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, в ефир на телевизионния канал „Россия-1“ .

„Много важна среща. Разбира се, важна среща за целия свят. И е важно диалогът да продължи. И ние се надяваме на много конструктивен диалог. Има много дезинформация за Русия и, разбира се, има важна възможност да се предаде директно, ясно позицията на Русия на американската страна“, каза той за очакванията си от преговорите.

Както съобщи в четвъртък помощникът на руския президент Юрий Ушаков, руско-американската среща на върха ще започне на 15 август в Анкъридж в 22:30 ч. московско време. Според него централната тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза, но руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще засегнат и „по-широки задачи за осигуряване на мира и сигурността, както и актуални и най-належащи международни и регионални проблеми“.

Освен Путин, Русия ще бъде представена от министъра на външните работи Сергей Лавров, помощника на президента Юрий Ушаков, министъра на отбраната Андрей Белоусов, министъра на финансите Антон Силуанов и специалния представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев. При необходимост ще присъства и група експерти.