Оператори на дрона „Ланцет“ от групировката войски „Днепър“, с помощта на дрон „Зала“, унищожиха самоходна артилерийска установка (САУ) „Богдана“ на украинските въоръжени сили в Херсонска област. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„След откриване на вражеската самоходна установка, координатите на целта бяха незабавно предадени на командния пункт, където беше взето решение за унищожаването ѝ. Екипажът на „Ланцет“ се приближи до целта, въпреки смущенията от вражеските системи за електронна борба и вражеския огън, който се опитваше да свали безпилотната баржираща се установка със стрелково оръжие. Операторът засне целта, системата за самонасочване свърши останалото, а разузнавателният БПЛА „Зала“ коригира и регистрира поражението на украинската самоходна установка“, се казва в изявлението.

Освен това министерството съобщи, че артилеристи от „Восток“ са унищожили позиции на украински бойци в района на селището Гуляйполе в Запорожка област.

„Камерата на безпилотния летателен апарат „Орлан-30“ е заснела унищожаването на огнестрелни оръжия и личния състав на бойците“, отбелязаха те.