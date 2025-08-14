Юрий Ушаков каза в колко часа започва срещата между Тръмп и Путин в Аляска

Преговорите на Путин и Тръмп в делегации ще се проведат по формулата „5 на 5“

Срещата в Аляска между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще започне в 22:30 ч. московско време и ще се открие с разговор на четири очи, в който освен лидерите ще участват само преводачи. Това каза по време на брифинг помощникът на руския президент Юрий Ушаков, съобщават руски медии.

„Очаква се всичко да започне утре, 15 август, приблизително в 11:30 ч. местно време с разговор между Владимир Владимирович Путин и Доналд Тръмп“, каза Ушаков. „Този разговор ще се проведе на четири очи, естествено, с участието на преводачи.“

„Разговорите между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се проведат по формулата „5+5“. Освен президентите, петима членове на делегацията ще участват в преговорите. Разбира се, наблизо ще бъде и група експерти“, каза още Ушаков.

Определен е съставът на руската делегация за преговорите между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. В нея влизат руският външен министър Сергей Лавров, помощникът на президента Юрий Ушаков, руският министър на отбраната Андрей Белоусов, руският министър на финансите Антон Силуанов и специалният представител на президента на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни държави Кирил Дмитриев.

„Съставът на участниците вече е определен. Като се има предвид, че ще бъдат обсъждани много важни теми от чувствителен характер, кръгът от участници в преговорите не е широк. Ще посоча членовете на руската делегация: министърът на външните работи Сергей Лавров, помощникът на президента по външната политика Юрий Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и специалният представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев“, каза Ушаков.