Рябков: Надяваме се, че срещата между Путин и Тръмп ще доведе до нормализиране на отношенията

Тръмп заяви, че очаква да се срещне с Путин в Аляска на 15 август

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков изрази надежда, че предстоящата среща между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще даде тласък на нормализиране на отношенията между страните, съобщават руски медии.

„Надяваме се, че предстоящата среща на върха ще даде тласък на нормализирането на двустранните отношения, което ще ни позволи да продължим напред с решаването на подобни въпроси”, каза Рябков. „Въпреки че е ясно, че фокусът на лидерите ще бъде върху съвсем различни теми.”

На 8 август Тръмп заяви, че очаква да се срещне с Путин в Аляска на 15 август. След това плановете за тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков.