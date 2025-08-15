Лавров: Русия е с ясна и категорична позиция на преговорите Путин-Тръмп

Путин ще стане и първият руски лидер в историята, посетил Аляска

Много беше свършено по време на посещението в Русия на Стив Уиткоф, специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, надяваме се да продължим този полезен разговор в Аляска. Това каза руският външен министър Сергей Лавров, съобщават руски медии.

„Русия ще изложи ясната си позиция на руско-американските преговори в Аляска тази вечер”, каза още Лавров. "Ние не правим предварителни прогнози. Знаем, че имаме аргументи, позицията ни е ясна и категорична. Ще ги изложим", подчерта Лавров пред телевизия "Росия-24".

Това ще бъдат първите преговори между държавни глави на двете страни от юни 2021 г., когато Владимир Путин се срещна в Женева с тогавашния шеф на администрацията във Вашингтон Джо Байдън. Путин ще стане и първият руски лидер в историята, посетил Аляска.