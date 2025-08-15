Руски сили използваха дронове, за да унищожат бронирани машини MaxxPro и Novator-2 на украинските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция Това казаха за руската информационна агенция от руското Министерство на отбраната.

„Силите на специалистите по безпилотни летателни апарати от Южната група войски откриха и унищожиха две бойни бронирани машини на украинските въоръжени сили с прецизни попадения от ударни безпилотни летателни апарати - MaxxPro, произведен в САЩ, и украинския Novator-2“, се казва в съобщението.

От ведомството отбелязаха, че подразделенията за щурмови дронове осигуряват всестранна подкрепа на щурмовите войски и редовно извършват прецизни удари по вражески позиции във фронтовата зона.