И двете страни в продължаващата война в Украйна все по-често използват дронове с оптични влакна, които са директно свързани с оператора си и не могат да бъдат блокирани с методи за електронна война, пише The National Interest.

Концерн „Калашников“ – някога ръководен от легендарния съветски оръжейник Михаил Калашников, известен по целия свят с изобретението си на автомат АК-47 – ще продължи да произвежда леко стрелково оръжие за руската армия и за износ. Държавният производител на оръжие обаче се преориентира и към други платформи, най-вече към безпилотни летателни системи (UAS). Руската фирма вече доставя усъвършенстван дрон „Квазимачта“ с „20-дневна издръжливост“ в подкрепа на т.нар. специална военна операция на Кремъл в Украйна.

За разлика от други дронове, които могат да работят само няколко часа, разузнавателният БПЛА „Квазимачта“ може да остане във въздуха до 500 часа.

„По правило няма нужда от такава продължителна работа. Обикновено той работи 24 часа. Тоест, той виси във въздуха, след което операторът го сваля, за да провери дали всичко е наред и дали дизеловият генератор може да бъде сменен или да се извърши друга поддръжка“, заяви в понеделник пред държавната информационна агенция ТАСС Леонид Рокеах, директор на „Калашников“ за износ на дронове и безпилотни оръжия.

Според Рокеах, дронът остава активен през цялото време, като енергията и данните му се предават по кабел към земята. Въпреки че кабелът намалява обхвата му, разузнавателният дрон може да поддържа контрол над периметъра за дълги периоди от време. Освен това, дронът може да предоставя видео изображение в реално време на наземни терминали чрез оптични и инфрачервени ленти.

Освен „Квазимачта“, концерн „Калашников“ също така изтъкна възможностите на своя Knyaz Vandal of Novogorod (KVN). Този дрон с оптични влакна беше използван за първи път миналото лято в региона на Курск.

„Оптичните дронове, ако говорим за KVN, са доказан продукт“, обясни Алан Лускников, генерален директор на „Калашников“. „Там има много силен екип, те имаха всичко организирано и подготвено за производство още преди да дойдем ние. Имаме добри отношения, някои съвместни проекти с тях. Но KVN е утвърден, успешен проект.“

Известен още като „Принц Вандал“, дронът беше използван като блуждаещо оръжие (или „камикадзе дрон“) на бойното поле в Украйна. Той е оборудван с камера, секция за експлозиви и километрична макара с оптичен кабел. Използваше се за нанасяне на удари по украинските отбранителни линии, включително предни позиции и превозни средства.

Дроновете с оптични кабели са неуязвими за заглушаване, защото не използват радио вълни – обичайният метод за комуникация между дроновете и техните оператори, който е податлив на заглушаване. Вместо това кабелът може да предава данни с много висока скорост и много по-сигурно, като е имунизиран срещу смущения от терена или атмосферата.

И двете страни в продължаващата война в Украйна все по-често използват дронове с оптични влакна. Въпреки това, освен ограниченията по отношение на разстоянието, оптичният кабел може да увеличи теглото, което може да повлияе на полезния товар на UAS. Киев увеличи производството на своите дронове с оптични влакна, но един от проблемите е снабдяването с оптични кабели, които са трудни за производство.

Китай е сред най-големите производители и износители на оптични кабели. Платформи за производство има обаче и в САЩ и Мексико, както и в Япония, Италия и Индия. Оптичните кабели могат да бъдат толкова важни на бъдещите бойни полета, колкото и други стратегически ресурси.

Питър Сучиу е автор на над 3200 публикации в повече от четири дузини списания и уебсайтове през тридесетгодишната си кариера в журналистиката.