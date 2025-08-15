Сергей Лавров пристигна в Аляска облечен с пуловер, на който пише СССР (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров избра да облече пуловер, на който пише СССР, при пристигането си в Аляска.

Лавров ще бъде част от делегацията на Кремъл, когато руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещнат по-късно в петък на дългоочаквана среща на върха, за да обсъдят войната в Украйна.

Белият суитшърт на Лавров беше внимателно скрит под черна жилетка, като само средните букви „CC“ се виждаха ясно във видео, публикувано в X.

Според експерти настоящият руски режим многократно е използвал носталгията по СССР, за да преследва своите политически и имперски цели, като Путин нарече разпадането на Съветския съюз „най-голямата политическа катастрофа“ на 20-ти век по време на обръщение през 2005 г.

Копнежът на Москва по миналото често е свързван и с пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна през 2022 г. и последвалата война, на която Тръмп се надява да сложи край в Аляска в петък.


Преди да се обърне към политиката, самият Путин е работил за КГБ - разузнавателната агенция на Съветския съюз - като офицер на средно ниво в Дрезден през втората половина на 80-те години на миналия век, който тогава е бил част от комунистически управляваната Източна Германия.

Киев и неговите съюзници се опасяват, че Путин може да използва методите, които е научил през това време, за да промени мисленето на Тръмп - който през последните седмици изглежда е станал по-строг към Москва - по време на срещата си на четири очи с руския президент.

Тръмп оцени срещата в Аляска с 25 процента шанс за провал, като в този случай той ще проведе самостоятелна пресконференция, за да обяви, че „войната ще продължи“, съобщи CNN.

Когато при пристигането си в Аляска беше попитан за тази оценка, Лавров каза на руски журналист: „Никога не се опитваме да предвиждаме резултата или да правим каквито и да било предположения. Това, което знаем обаче, е, че имаме аргументи, с които можем да допринесем за дискусията, и че нашата позиция е ясна. Всъщност вече е постигнато много.“

