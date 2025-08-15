Сергей Лавров пристигна в Аляска облечен с пуловер, на който пише СССР (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров избра да облече пуловер, на който пише СССР, при пристигането си в Аляска.

Лавров ще бъде част от делегацията на Кремъл, когато руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещнат по-късно в петък на дългоочаквана среща на върха, за да обсъдят войната в Украйна.

Белият суитшърт на Лавров беше внимателно скрит под черна жилетка, като само средните букви „CC“ се виждаха ясно във видео, публикувано в X.

Според експерти настоящият руски режим многократно е използвал носталгията по СССР, за да преследва своите политически и имперски цели, като Путин нарече разпадането на Съветския съюз „най-голямата политическа катастрофа“ на 20-ти век по време на обръщение през 2005 г.

Копнежът на Москва по миналото често е свързван и с пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна през 2022 г. и последвалата война, на която Тръмп се надява да сложи край в Аляска в петък.

💬 Sergey #Lavrov's answers to media questions, Anchorage:



We never try to anticipate the outcome of negotiations. What we do know, however, is that we have arguments we can contribute to the discussion and that our position is clear. We will present it.



Преди да се обърне към политиката, самият Путин е работил за КГБ - разузнавателната агенция на Съветския съюз - като офицер на средно ниво в Дрезден през втората половина на 80-те години на миналия век, който тогава е бил част от комунистически управляваната Източна Германия.

Киев и неговите съюзници се опасяват, че Путин може да използва методите, които е научил през това време, за да промени мисленето на Тръмп - който през последните седмици изглежда е станал по-строг към Москва - по време на срещата си на четири очи с руския президент.

Тръмп оцени срещата в Аляска с 25 процента шанс за провал, като в този случай той ще проведе самостоятелна пресконференция, за да обяви, че „войната ще продължи“, съобщи CNN.

Когато при пристигането си в Аляска беше попитан за тази оценка, Лавров каза на руски журналист: „Никога не се опитваме да предвиждаме резултата или да правим каквито и да било предположения. Това, което знаем обаче, е, че имаме аргументи, с които можем да допринесем за дискусията, и че нашата позиция е ясна. Всъщност вече е постигнато много.“