Защо Путин смята, че Русия има преимущество

Новите подходи на Русия се оказаха ефективни във Въгледар

Далеч от бойното поле, Русия се състезава да произведе повече оръжия, муниции и превозни средства от Украйна и нейните западни съюзници. Целта е да се издържи по-дълго от врага чрез превъзходство в индустриалната мощ – и Русия е дала пълна газ, пише The New Yrok Times.

Путин се обърна към чуждестранни партньори, включително Иран, Северна Корея и Китай, както и към обширната мрежа от оръжейни заводи от съветската епоха, за да ускори доставките на всичко – от дронове до ракети и танкове. Въпреки икономическите рискове, той рязко увеличи военните разходи до повече от една трета от федералния бюджет.

Украйна е получила военно оборудване на стойност около 70 милиарда долара от своите съюзници в Европа и САЩ, но Западът не е мобилизирал своята индустриална база по същия начин като Русия. Киев също значително увеличи вътрешното производство, но не в същия мащаб; бюджетът за отбрана на Русия за тази година е около 170 милиарда долара, което е повече от три пъти повече от този на Украйна.

За да подкрепи производството, Путин заля военните заводи със субсидирани заеми. Той промени трудовото законодателство, за да въведе нощни, уикенд и празнични смени. Той се обърна към професионалните училища, чужди страни и дори затворите като източници на работна ръка. И действа бързо, с контрол отгоре надолу, благодарение на автократичната система на Русия и отбранителния сектор, който все още е предимно държавна собственост.

Може би никое друго усилие не привлече толкова внимание, колкото заводът за дронове в Елабуга, град на 620 мили източно от Москва в Татарстан. Там регионален депутат превърна нефункционираща „специална икономическа зона“, създадена за западни инвеститори през 2005 г., в завод за производство на руска версия на иранския дрон „Шахед“, първоначално с помощта на Техеран.

Основателят му, депутатът Тимур Шагивалеев, твърди, че Елабуга е най-големият завод за производство на военни дронове в света.

„Ние сме свидетели на технологична революция“, заяви Шагивалеев пред руската държавна телевизия през юли. „Войната става безпилотна.“

За да запълни смени, Елабуга търси работници в местни училища и в чужбина. Когато Украйна атакува завода със свои дронове през април 2024 г., руските държавни медии съобщиха, че сред ранените има граждани на Русия, Киргизстан, Шри Ланка, Зимбабве, Руанда, Конго, Кения, Нигерия и Южен Судан.

Технически колеж, свързан с завода, обучава тийнейджъри на специализирани задачи. „Учениците се набират след девети клас, а след колежа се канят да останат“, каза водещият на документалния филм по държавната телевизия.

Учените от Елабуга са преработили иранските модели, за да ги подобрят. Руската версия, Geran-2, лети по-високо и носи повече експлозиви. Сега тя е основното оръжие на Русия в бомбардировките срещу украински градове.

Русия е утроила производството на „Геран-2“ от 2023 г. и произвежда около 80 на ден, според The Royal United Services Institute, лондонска изследователска организация, свързана с британското министерство на отбраната, известна като RUSI.

Русия използва увеличените си доставки на дронове, за да ескалира драстично бомбардировъчната си кампания, като през юли изстрелва средно 200 дрона всяка нощ, а веднъж достига над 700. Според RUSI, в началото на войната най-големите атаки на Русия включват 40 дрона.

Русия също така вдъхна нов живот на неизползваните съветски военни заводи, за да подсили производството на конвенционални оръжия и да модифицира оборудването от комунистическата епоха.

Миналата година руската промишленост е произвела над 1,3 милиона стандартни артилерийски снаряда, в сравнение с 250 000 през 2022 г., според RUSI. Производството на балистични ракети с малък обсег „Искандер“, едно от основните оръжия за прецизни бомбардировки на Русия, се е утроило миналата година в сравнение с 2023 г. и е достигнало 700, според оценките на групата.

Русия също така е намерила начин да модернизира „глупавите бомби“ от съветската епоха в управляеми боеприпаси. Производството на комплекти за модернизация е нараснало от няколко хиляди единици през 2023 г. до прогнозирани 70 000 през тази година, заяви групата, която основава своите оценки на публично достъпни данни и информация, получена от западни и украински разузнавателни източници.

Русия все още се нуждае от вносни компоненти за най-новите си оръжия, което я прави уязвима към санкции и променящи се геополитически съюзи. Спътниковите снимки също показват, че руските запаси от съветско военно оборудване се изчерпват, което принуждава страната да разчита на по-бавния и по-скъп процес на производство на нови танкове и бронирани превозни средства.

Сега руските войски бавно обкръжават градовете, завземайки поле след поле, често пеша или с мотоциклети. Защитниците са изправени пред труден избор: да се оттеглят или да останат в капан.

Към края на 2023 г. руската армия възстанови позициите си, но продължи да се представя под очакванията. Ендемичната корупция и нередовните доставки затрудниха настъплението и породиха недоволство.

През май 2024 г. Путин реши да действа. Той уволни своя дългогодишен министър и стар приятел Сергей Шойгу от поста му начело на Министерството на отбраната. Руските прокурори започнаха да арестуват сътрудниците на Шойгу по обвинения в корупция.

Путин избра необичаен заместник: безразличен икономист без военен опит на име Андрей Белоусов.

Новият шеф на отбраната смени обсипаните с медали парадни униформи на предшественика си с строг бизнес костюм. Той изложи технократичните си цели в монотонни доклади. Подобряване на веригите за снабдяване, въвеждане на нови технологии и задълбочаване на връзките на армията с бизнесмени и учени – всичко това с цел да се даде на Русия решаващо предимство.

В една от първите си публични инициативи през август миналата година Белоусов създаде първата специализирана дрон единица в Русия, „Рубикон”. Той отдели значителни средства за проекта, нае най-добрите оператори на дронове от армията и го свърза с изобретатели и производители на дронове.

Въоръжени с по-мощни дронове в по-голям брой, руските сили започнаха систематично да атакуват украинските линии за снабдяване, затруднявайки украинските сили на фронта да се снабдяват с амуниции, да получават подкрепления и да евакуират ранените си.

Под ръководството на Белоусов военните промениха и други тактики. Подобриха комуникацията между подразделенията и тестваха, с различен успех, използването на мотоциклети, верижни превозни средства и електрически скутери.

В офанзивата от това лято Русия експериментира с изпращането на малки групи камуфлирани войници дълбоко в тила на врага, където те се крият в изоставени сгради или дерета, преди да предприемат координирани атаки. Това се случи наскоро в битката за източния украински град Покровск. Началникът на украинската армия, генерал Олександър Сирски, нарече тази тактика този месец „тотална инфилтрация“.

Новите подходи на Русия се оказаха ефективни във Въгледар, важна украинска крепост в източната част на Донецка област.

В началото на войната Русия изпрати бронирани колони в града, което доведе до катастрофални резултати, както показват видеозаписите. В края на миналата година руските сили промениха тактиката си и в продължение на няколко месеца постепенно окупираха полетата по фланговете на Въгледар.

Това позволи на руските оператори на дронове да заобиколят града и да атакуват украинските запаси. Когато Русия започна обща атака, Въгледар падна за около един ден. Защитниците се оттеглиха, за да не бъдат обградени.

Русия се опитва да изтрие ранното предимство на Украйна в областта на дроновете, които в момента са причина за по-голямата част от смъртните случаи във войната.

През февруари 2025 г. елитната дрон единица „Рубикон“ беше изпратена в руския Курски регион, където руските сили и техните севернокорейски съюзници се бореха да отблъснат украинската инвазия.

Подразделението въведе ново поколение руски дронове, направлявани от тънък оптичен кабел, което ги прави неуязвими за заглушаване на сигнала и невидими за системите за откриване на дронове. Дроновете на „Рубикон“ лежаха на пътя зад вражеските линии, без да бъдат забелязани в продължение на часове, преди да нападнат всичко, което се движеше.

Когато в началото на март руснаците атакуваха украинските позиции в Курск от всички страни, отбраната се срина.

Белоусов разширява „Рубикон“ и обещава да създаде изцяло ново подразделение на руската армия – Дроновите сили – до октомври. След като помогна за възвръщането на Курск, „Рубикон“ беше изпратен в Донецк, център на настоящата руска офанзива.