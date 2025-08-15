Петима загинали и над 100 ранени при експлозия в руски завод за експлозиви

Петима души загинаха, а повече от 100 са ранени, при експлозия във фабрика за експлозиви в руския град Рязан, съобщи областният губернатор Павел Малков.

„Според предварителна информация, 5 души са загинали. Над 100 са ранени, включително от фрагменти от стъкло. Всички пострадали получават цялата необходима помощ, включително психологическа“, написа той.

В Шиловски район на Рязанска област барутен цех на завод „Еластик“ се запали и експлодира, съобщи представител на службите за спешна помощ пред РИА Новости. Сградата на цеха, където е станала детонацията, е напълно разрушена в резултат на инцидента.

Хора остават под развалините, а спасителите имат затруднен достъп до тях. Повече от 100 души са евакуирани от завода.

По предварителни данни, причина за инцидента е неспазване на техниките за безопасност. Образувано наказателно дело по чл. 217, чл. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (нарушение на изискванията за промишлена безопасност на опасни производствени съоръжения, довело по небрежност до смъртта на две или повече лица).

Завод „Еластик“ е специализиран в производството на боеприпаси. През октомври 2021 г. станал експлозия на територията на един от цеховете, произвеждащ взривни вещества. Тогава загинаха 17 души.