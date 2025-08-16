Юрий Ушаков: Не сме обсъждали тристранна среща на върха между Тръмп, Путин и Зеленски

Съветникът на Владимир Путин Юрий Ушаков заяви, че не е имало обсъждане на тристранна среща на върха между руския, американския и украинския президент, съобщи руската държавна информационна агенция.

След срещата Тръмп каза пред репортери, че сега е ред на Зеленски да „довърши работата“ и че ще бъде организирана среща между украинския президент и Путин, на която Тръмп може да присъства.

Ушаков каза, че все още не знае кога Путин и Тръмп ще се срещнат отново след срещата на върха в Аляска в петък.

„Все още не знам“, отговори помощникът на руския лидер. „В момента президентът на САЩ каза, че ще се обади на колегите си и ще обсъди с тях резултатите от текущите преговори. И тогава ще решим какво да правим по-нататък.“

Темата за организирането и провеждането на тристранна среща на върха между Путин и Тръмп с участието на Зеленски все още не е била обсъждана. В коментар за Канал 1 той подчерта, че веднага щом резултатите от срещата на върха Русия-САЩ, проведена предния ден в Аляска, бъдат окончателно обобщени, ще бъде взето допълнително решение за организиране на нова двустранна среща между двамата лидери.