Медведев: След почти тричасов разговор ръководителят на Белия дом отказа да ескалира натиска върху Русия

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изброи някои от резултатите от срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп. Един от тях е отказа на президента на САЩ Доналд Тръмп да увеличи натиска върху Русия заради ситуацията около Украйна.

Ето какво пише Медведев в Telegram:

„1. Възстановен е пълноценен механизъм за срещи между Русия и САЩ на най-високо ниво. Спокойствие, без ултиматуми и заплахи. 2. Руският президент лично и подробно изложи на президента на САЩ нашите условия за прекратяване на конфликта в Украйна. 3. След почти тричасов разговор ръководителят на Белия дом отказа да ескалира натиска върху Русия. Поне засега.“