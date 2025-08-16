Путин направи няколко допълнителни спирки по време на посещението си в Аляска (ВИДЕО)

Според руското външно министерство, докато е бил в Аляска, Владимир Путин е направил няколко допълнителни посещения.

В мемориалното гробище Форт Ричардсън той е положил цветя на гробовете на съветски пилоти и моряци, загинали по време на Втората световна война.

Путин също така се е срещнал и с архиепископ Алексей от Аляската епархия на Православната църква в Америка, вероятно в опит да напомни на хората, че Аляска е била част от Русия.

☦️ President Vladimir #Putin spoke with Archbishop Alexei of Sitka and Alaska



The Russian Leader presented the Archbishop with an icon of St Herman of #Alaska, the Orthodox patron saint of America. pic.twitter.com/IdIiNltzB2 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 16, 2025

А след срещата руският президент посети Чукотския автономен окръг на работно посещение.

Държавният глава проведе среща в Чукотка с губернатора на Чукотския автономен окръг Владислав Кузнецов.

„Добър ден. Радвам се да ви видя. Как сте? Откъде бихте искали да започнем?“, попита президентът губернатора в началото на разговора в кабинета му. Ръководителят на региона говори за икономическата ситуация и социалните показатели.

Това е второто посещение на Путин в Чукотка по време на мандата му на високи позиции; предишното посещение, за първи път, беше в този регион през януари 2024 г.

Руско-американска среща на върха се проведе в Аляска на 15 август (нощта на 16 август московско време). Самолетът на руския лидер беше придружен от американски изтребители F-22 по време на полета от САЩ до Русия.