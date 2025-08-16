Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев отбеляза, че мечката, която е срещнал преди срещата на върха в Аляска, наистина е добър знак.

„Мечката наистина беше добър знак“, написа той в X.

Putin's envoy Dmitriev:



Met a bear in Alaska before the US-Russia Summit. Hopefully a good sign. It's a great meeting. An ancient and powerful connection 🇷🇺🤝🐻#TrumpPutinMeeting pic.twitter.com/0EOhDAFhYY — Adnan Watoo (@adnan_wato48534) August 15, 2025

На 15 август, преди началото на руско-американската среща на върха, Дмитриев публикува видео в социалната мрежа X, в което се вижда как той се разхожда или в предградията на Анкъридж, или в парк, недалеч от брега на реката, а малка мечка е само на няколко десетки метра от него.

В текста на видеото той изрази надежда, че мечката е добър знак преди срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп.

След като срещата вече приключи, Дмитриев подкрепи думите на американския лидер Доналд Тръмп за необходимостта от подписване на мирно споразумение за Украйна, вместо прекратяване на огъня. Руският политик публикува съответния пост в социалните мрежи.

Както е известно, президентът на САЩ изрази собствената си визия за уреждането на конфликта в Украйна в събота, 16 август. Тогава той подчерта, че най-добрият вариант би било подписването на мирно споразумение. А не прекратяване на огъня или нещо друго, за което Европейският съюз често говори. Тъй като последното често просто не се прилага.

Дмитриев подкрепи това твърдение. Той публикува публикация в социалните мрежи, в която цитира Тръмп. И след това посочи, че е напълно съгласен с думите му.

„Да бъде мир“, написа Дмитриев.

Малко по-рано руският президент Владимир Путин говори за уреждането на конфликта в Украйна. Той подчерта, че Москва също иска да приключи всичко. А колкото по-скоро, толкова по-добре. Контактите с Тръмп, които са установени, могат да помогнат за това.