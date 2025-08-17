Путин със седем ключови искания за край на войната

Тръмп се е съгласил с предложението

САЩ обмислят даване на гаранции за сигурност на Украйна

Русия ще се откаже от малки части от окупираната украинска земя, а Киев ще отстъпи територии на изток, които Москва не успя да завземе, съгласно мирните предложения, обсъдени от руския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата им на върха в Аляска, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с плановете на Москва.

Подробностите се появяват ден след срещата на Тръмп и Путин във военновъздушна база в Аляска, първата между американски президент и ръководител на Кремъл от началото на конфликта в Украйна.

Основните искания на Путин:

* Украйна трябва да изтегли войските си от Донецка и Луганска области

* Русия ще замрази фронтовата линия на юг (Херсон, Запорожие)

* Москва ще върне малки райони от Харковска и Сумска области

* Украйна ще откаже да се присъедини към НАТО, но ще получи „гаранции за сигурност“ извън алианса

* Крим ще бъде формално признат за руски

* Някои от санкциите срещу Руската федерация трябва да бъдат отменени

* Руският език и Руската православна църква ще получат официален статут

Междувременно, Fox News, позовавайки се на европейски дипломат, съобщава, че Тръмп се е съгласил с предложението Москва да получи пълен контрол над Донбас, военните действия да бъдат замразени по фронтовата линия в Запорожие и Херсон и Украйна да „сключи сделка“.

Предложението на Путин изключва прекратяване на огъня, докато не бъде постигнато всеобхватно мирно споразумение, блокирайки ключово искане на Володимир Зеленски. За примирие от месеци настояваше и американската страна.

Според предложеното руско споразумение, Киев ще се изтегли напълно от източните Донецка и Луганска области в замяна на руски ангажимент да замрази фронтовите линии в южните региони Херсон и Запорожие, съобщили източниците. Украйна вече отхвърли всяко отстъпление от украинска земя, като например Донецка област, където войските ѝ са окопани и която според Киев служи като ключова отбранителна структура за предотвратяване на руски атаки по-дълбоко в територията ѝ.

Русия би била готова да върне сравнително малки парцели украинска земя, които е окупирала в северната Сумска и североизточната Харковска области, според източниците. Украинският проект за картографиране на бойните полета Deep State изчислява, че Русия държи части от Сумска и Харковска области с обща площ от около 440 кв. км.

Владимир Путин очаква и отмяна на поне част от санкциите срещу Русия.

На Украйна също ще бъде забранено да се присъедини към военния алианс НАТО, въпреки че Путин изглежда отворен към това страната да получи някакви гаранции за сигурност. Не е ясно какво означава това на практика. Европейските лидери заявиха, че Тръмп е обсъдил гаранциите за сигурност за Украйна по време на разговора им в събота и също така е повдигнал въпроса за гаранция по „Член 5“ извън военния алианс НАТО. Присъединяването към Атлантическия алианс е стратегическа цел за Киев, която залегна в конституцията на страната след анексирането на Крим през 2014 г. Преди това в основният закон беше заложен неутралитет.

Ройтерс уточнява, че двамата източници, които са пожелали анонимност, за да разкрият чувствителната информация, заявиха, че познанията им за предложенията на Путин се основават предимно на дискусии между лидери в Европа, САЩ и Украйна и отбелязаха, че те не са пълни.

Кремъл настоява Украйна да отстъпи Донецка област, части от която в момента се контролират от Киев, потвърждава британският The Telegraph, позовавайки се на свои източници. В отговор руският лидер е обещал да замрази фронтовата линия и да спре по-нататъшните офанзивни действия, пише в публикацията.