Русия модернизира бойната си глава „Искандер-К“, за да гарантира детонация при всякакви условия

Бойната глава на крилатата ракета 9М727 от оперативно-тактическата ракетна система „Искандер“ е получила на пръв поглед незначителна, но всъщност изключително опасна модернизация, пише военното издание Defense Express.

Сега е оборудвана с комплект контактни взриватели, предназначени да осигурят детонацията на 450-килограмовата ѝ бойна глава при всякакви обстоятелства. Подобно решение е било прилагано преди това за бойните глави на крилата ракета Х-101, изстрелвана от въздуха.

Според информация и снимки, получени от Defense Express от собствени източници, новата бойна глава ясно показва пет такива сензора, някои от които покрити с кафяви защитни пластмасови капачки.

Фактът обаче, че такива снимки съществуват, показва, че тази допълнителна система за иницииране не винаги функционира по предназначение.

За справка, 9M727 е наземната версия на морската крилата ракета 3M-14 „Калибър“, пригодена за изстрелване от наземни системи. Заедно с 9M728 и 9M729, и трите понякога се наричат общо „Искандер-К“. Именно този тип крилата ракета наскоро удари сградата на Кабинета на министрите в Украйна.