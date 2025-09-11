Русия атакува снабдителни линии на НАТО за Украйна, Европа издига стена от дронове (ВИДЕО+СНИМКИ)

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди Русия за нарушаване на полското въздушно пространство с въоръжени дронове и подчерта, че НАТО е готов да защити съюзническата територия. Германия беше обект на шпионски дронове по бази на логистичната линия към Украйна, пише Newsweek.

„Това безразсъдно действие е част от дълга поредица от предизвикателства в региона на Балтийско море и на източния фланг на НАТО“, заяви Мерц в изявление.

„Германското правителство осъжда това агресивно поведение на Русия по най-категоричен начин.“

Германия отдавна обръща внимание на руските шпионски дронове, проследяващи снабдителните линии на НАТО, което е пряка заплаха за жизненоважната западна подкрепа за Украйна.

Само между януари и март в Германия бяха забелязани над 500 неидентифицирани дрона, много от които насочени към военни бази, полигони за изпитания и логистични маршрути на НАТО.

Някои от тези дронове са били произведени в Иран и са събирали както фотографска, така и електронна информация, според Kyiv Post.

Ключови места като авиобазата Швезинг, където украинци тренират със системи „Пейтриът“, и авиобазата Манхинг, център за тестване на германски самолети, бяха прелети.

Целта: да се картографират уязвимостите, да се саботират веригите за доставки и да се отслаби постоянният поток от оръжия и помощ за Украйна.

Тази кампания е част от по-широка стратегия на Кремъл за хибридна война - от пожари в складове във Великобритания до опити за саботаж в Швеция и Германия, до шпионаж с дронове в Полша, Румъния и други страни от НАТО по логистични линии.

Това видео разглежда мащаба на заплахата, породена от дроновете, нейните стратегически последици и какво означава това за способността на НАТО да държи Украйна въоръжена и защитена.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че през нощта е имало 19 нахлувания на дрони в полското въздушно пространство, много от които от Беларус.

Полското издание „Rzeczpospolita“ изчисли, че 23 дрона са навлезли на територията, което е умишлен руски тест. Изданието критикува Министерството на отбраната за „поразително безразличие“ към системите за борба с дронове, отбелязвайки, че програмата SkyCTRL е била изоставена въпреки похарчените милиони.

Сега, за да свалят десет руски дрона над Полша, бяха замесени полски изтребители F-16, холандски самолети F-35, италиански разузнавателни самолети AWACS и самолети-танкери, експлоатирани от НАТО.

❗️Another 🇷🇺Russian Gerbera drone was found in the village of 🇵🇱Bychowka Trzecia in the Lublin Voivodeship of Eastern Poland. pic.twitter.com/64pb9TiUo5 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 10, 2025

Един от руските дронове се разби над полска военна база южно от Варшава - RMF 24.

Дронът е открит този следобед в поделение на Силите за териториална отбрана в Нове Място над Пилица.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че се извършва пълна оценка на инцидента в Полша, но това е „абсолютно безразсъдно действие“.

„Независимо дали е било умишлено или не, то е абсолютно безразсъдно, абсолютно опасно е. Моето послание към Путин е ясно: спрете войната в Украйна, спрете ескалацията на войната, която той сега практически разпалва срещу невинни цивилни и гражданска инфраструктура, и спрете нарушаването на съюзническото въздушно пространство.“

Кремъл веднага отговори, както обикновено, че дроновете „са се отклонили“ и че атаката срещу Полша не е била умишлена.

Вероятно това е и отговорът, който Кремъл подготвя, в случай че „заблудените“ дронове достигнат целта си.

Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс предупреди, че Русия тества граничните държави, ЕС и НАТО.

Европа изгражда стена от дронове по границите си с Русия - Снимка: Profimedia Images (илюстративна роля)„Спешно трябва да разработим „Стена от дронове“ по целия източен фланг на ЕС, което в момента е най-важният съвместен водещ проект. Ще работим заедно с държавите членки, граничните държави и Украйна. Русия ще бъде спряна.“