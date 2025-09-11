Медведев: Подкрепяйки Киев, екипът на Тръмп подкрепя убийци

Заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев призова екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп да осъзнае, че подкрепяйки Украйна, те подкрепят убийци. Той каза това във връзка с убийството на американския активист Чарли Кърк.
Освен това Медведев отбеляза, че напоследък именно хора с ляво-либерални възгледи все по-често извършват политически престъпления и убийства. Той даде като пример опита за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо.
„Кой е следващият? Може би е време екипът на MAGA да осъзнае, че подкрепяйки Украйна, те подкрепят убийци“, написа Медведев в Х.
Political crimes and assasinations have been carried out lately by a variety of left-wing liberal scum who support Banderite Kiev. Fico, Kirk. Who's next? Maybe it's time for the MAGA team to realize that by supporting Ukraine, they're supporting murderers.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 10, 2025