Песков: Макроикономическата ситуация остава спокойна и надеждна

Колебанията в обменния курс на рублата спрямо чуждестранните валути са част от пазарните процеси, заяви в четвъртък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Рублата отслабна спрямо еврото тази сутрин до 100,45 рубли за първи път от седем месеца, а спрямо щатския долар се доближи до 86 рубли, достигайки 85,92 за първи път от пет месеца, докато на Московската борса падна до шестмесечно дъно от 12,05 спрямо юана.

„Като цяло макроикономическата ситуация продължава да остава спокойна, надеждна и предвидима, въпреки доста бурното състояние на нещата в световната икономика“, каза Песков, коментирайки ситуацията с растежа на валутните курсове на долара и еврото, предаде "Ведомости".

Песков отбеляза, че колебанията във валутните курсове са пазарни процеси. „Не е прерогатив на Кремъл да изчислява обменния курс на долара“, добави той.

"Руският президент Владимир Путин заяви, че всяка подобна ситуация понякога на износителите им харесва, на вносителите не им харесва, а понякога обратното, така че на пазара винаги има някакви повече или по-малко благоприятни колебания на рублата в едната или другата посока“, добави Песков.

До края на годината курсът може да достигне нива от 90–95 рубли за долар, прогнозира главният икономист на Газпромбанк Павел Бирюков. Анализаторът на Финам Александър Потавин също очаква курсът на долара към рублата постепенно да се върне към стойностите от началото на 2025 г., а до края на годината ще бъде в диапазона 92–95 рубли.