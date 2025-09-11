Базата, където Путин разполага ядрената си ракета „Орешник“, е открита

Експерти смятат, че са открили обширна база, която би могла да бъде използвана за разполагане на руската балистична ракетна система „Орешник“, което ще постави силите на Путин на леснодостъпно разстояние за удар от Европа, пише Newsweek.

В Беларус се строят нови военни бази, една от които, близо до Минск, може да бъде от стратегическо значение за Русия във войната срещу Украйна и Европа.

Експерти смятат, че там биха могли да бъдат разположени руски балистични ракети „Орешник“ с ядрени глави.

Новите военни цели ще бъдат използвани и в съвместните руско-беларуски учения „Запад-2025“, планирани за 12-16 септември.

Дмитрий Кисельов, водещ пропагандист на руската държавна телевизия и говорител на Путин, твърди, че ракетата „Орешник“ може да удари Великобритания осем минути след изстрелването ѝ от Беларус, според The Mirror.

Други цели в Европа, включително американска военна база в Румъния, също са изброени на картата, изготвена от пропагандата на Путин.

Руските медии също твърдят, че съвременните западни отбранителни системи не са способни да спрат ракетата, която Путин планира да разположи в Беларус до края на годината.

Първата новопостроена база в Беларус е близо до село Павловка, южно от Минск. Експерти смятат, че там биха могли да бъдат разположени руски балистични ракетни системи „Орешник“.

Съветска военна база, военен лагер № 25 Павловка, е помещавала 306-ти стратегически ракетен полк, базиран в Слуцк.

Полкът е използвал съветски балистични ракети със среден обсег Р-12, както и мобилни системи като „Пионер“ и „Топол“.

След като Беларус се присъедини към Договора за неразпространение на ядрени оръжия през 1993 г., 306-ти Слуцки полк беше изтеглен от бойна служба и преместен в Русия, където по-късно беше разформирован.

Британците твърдят, че от сегашната си позиция „Орешник“ може да удари Лондон в рамките на 20 минути, преди да изстреля мощен полезен товар, който според Путин може да достигне температури от 4000 градуса по Целзий, изгаряйки целта.

Полският военен експерт Конрад Музика заяви пред Радио „Свобода“, че базата „би могла да съдържа ядрени оръжия, тъй като е била използвана за съхранение на такива оръжия по време на Студената война“.

Маневрите „Запад 2025“ ще използват нови бази в Беларус

Работейки заедно, журналисти от няколко издания анализираха сателитни изображения от Planet Labs и създадоха карта на военни съоръжения в Беларус, която включва както бивши военни бази, така и чисто нови тренировъчни площадки, както и модернизирани бивши бази.

Някои ще бъдат използвани по време на съвместните учения „Запад-2025“ с Русия, насрочени за 12-16 септември.

Журналистите, провели разследването, са от „Схеми“, разследващ проект, осъществяван от Радио „Свобода“ в сътрудничество с журналисти от беларуската служба на Радио „Свобода“ и естонските издания „Делфи Естония“ и „Естонски експрес“, според „Европейска правда“ .

Втората нова база, посочена от сателитното разследване, се намира в покрайнините на град Гомел, на по-малко от 40 км от украинската граница.

Радио „Свобода“ отбелязва, че размерът и инфраструктурата на съоръжението съответстват на съществуващите военни бази в Беларус, което означава, че може да побере военна бригада от около 3000 души.

В момента няма официална информация кое подразделение ще бъде базирано там, но като се има предвид, че беларуските власти създадоха ново формирование – 37-ма отделна десантно-щурмова бригада на Беларуските сили за специални операции – за подсилване на южния район, то може да е предназначено за тях.

Разкритията за военните бази в Беларус идват в контекста на това, че Полша е принудена да свали руски дронове, влезли от Беларус, в провокативна операция, въпреки че Русия отрича това.

Премиерът Доналд Туск заяви, че Полша е в най-близката точка до открит конфликт от Втората световна война насам, докато НАТО обмисля своя отговор.