Русия става все по-смела и тества реакцията на НАТО за бъдещи конфликти със Запада

Русия може да е изпратилa умишлено дронове над Полша на 10 септември, за да оцени реакцията на НАТО и да използва този опит в бъдещи конфликти със Запада. Атаката е част от по-широка руска кампания срещу Европа, се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).

За нападението над Полша Русия е използвала около 20 дрона. Това е три пъти повече от общия брой безпилотни летателни апарати, които са влезли в страната от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Толкова голям брой дронове показва, че действията на Русия са били умишлени, а не случайни, пише ISW.

Институтът счита, че Кремъл постепенно разширява своята хибридна война срещу Европа, а нарушаването на въздушното пространство на Полша е част от тази кампания. Нахлуването на дроновете вероятно е имало за цел да оцени реакцията на НАТО, структурата на командването и колективната отбрана, взаимодействието между държавите членки и реакцията на Полша, особено в момент, когато подкрепата за Украйна е чувствителна тема във вътрешното информационно пространство на страната.

Щабът на НАТО заяви, че това е първият случай, в който самолети на Алианса са влезли в бой с потенциални заплахи във въздушното пространство на НАТО.

ISW продължава да оценява, че Русия полага многостранни усилия за подготовка за потенциална бъдеща война със Запада, по-специално чрез подготовка на своето общество, милитаризация на младежта, изграждане на военна инфраструктура на западната граница и разпространение на наративи.

"Усилията за проверка на техническите възможности и политическата решителност на НАТО вероятно са част от тази многовекторна кампания, а Русия изглежда става все по-смела по отношение на ескалацията, която е готова да опита“, посочват от ISW.

Друга цел на РФ, според анализаторите, е опитът да се ограничи или спре западната помощ за Украйна. Някои от дроновете, които са влезли в Полша, са се движели в посока летище Жешув-Ясьонка, което е основен център за доставка на оръжие за Украйна. Вероятно Русия е искала да нанесе удар по тази локация, за да попречи на доставките и по този начин да подкопае полската подкрепа за Украйна поради опасения от нови удари.