Посланието на Путин към Украйна, Европа и Тръмп: Няма да отстъпя

Последните атаки на Русия срещу Украйна демонстрират съвсем ново ниво на агресия от страна на руската армия, но за тези, които слушаха посланието на Владимир Путин миналата седмица, вълните от дронове и ракети са част от по-широка пропагандна кампания на Кремъл, пише в свой материал Digi24.

Руската атака в неделя беше най-големият порой от дронове и ракети за повече от три години война.

След това, в сряда, напрежението със Запада ескалира допълнително, след като руски дронове паднаха на полска територия . След като запази относително мълчание по въпроса за Украйна през седмиците след срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска, московският лидер се върна към темата по време на посещението си в Китай и руския Далечен изток този месец. Неговите коментари и все по-интензивните въздушни удари изглеждат като пореден опит на Русия да демонстрира, че остава решена да диктува условията за прекратяване на войната в Украйна.

За Украйна посланието на Путин е, че руският лидер е убеден, че има военното предимство в тази битка. За съюзниците на Киев в Европа предупреждението на Путин е, че техните страни ще бъдат в опасност, ако изпратят войски в Украйна. За Тръмп Путин сигнализира, че няма да направи компромис с основните си искания, като същевременно продължава да настоява, че Русия е готова да постигне мирно споразумение, според анализ на The New York Times.

„Мисля, че има светлина в края на тунела“, каза Путин миналата седмица по време на пресконференция в Пекин. „Ако не, тогава ще трябва да изпълним всички задачи с военни средства.“ Путин смята, че отбраната на Украйна е на ръба на колапса и игнорира огромните загуби на руската армия Според анализатори и хора, близки до Кремъл, целта на Путин е да убеди Украйна, че съпротивата срещу руската военна машина е обречена на провал. В тази връзка руският президент заяви, че боеготовите части на Украйна разполагат само с 47-48% от необходимия личен състав.

„Това означава, че ситуацията сега е в най-критичната си точка“, каза Путин. След като запази относително мълчание по въпроса за Украйна през седмиците след срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска, московският лидер се върна към темата по време на посещението си в Китай.

Последното послание на Путин към Украйна е, че Киев трябва да приеме всяко мирно споразумение, предложено му сега, защото в бъдеще условията ще бъдат много по-лоши за украинците.

Поддръжниците на Киев твърдят, че Путин се опитва да принуди Киев да капитулира, игнорирайки огромните загуби на руската армия и ограничените териториални придобивки напоследък, както и икономическите проблеми, пред които е изправена Русия.

Русия чака следващия ход на САЩ и Украйна Що се отнася до съюзниците на Украйна в Европа, Путин ги нарече „партията на войната“, която иска да се бори срещу Русия „до последния украинец“. По време на посещение във Владивосток, Путин заяви, че ако войски от западни страни се появят в Украйна, „особено сега, по време на бойните действия, ще ги считаме за легитимни цели за унищожение “.

Нахлуването на дронове в полското въздушно пространство показва, че Кремъл е подготвен за евентуална конфронтация с НАТО.

Путин заяви в Пекин, че администрацията на Тръмп „се опитва да намери решение чрез мирни методи“ и че лидери, дошли на военния парад в Китай, са изразили надежда, че Тръмп ще помогне за прекратяване на войната. Във Владивосток руският президент намекна, че Русия чака Съединените щати и Украйна да направят следващия ход. „Ще уважим гаранциите за сигурност, които, разбира се, трябва да бъдат разработени както за Русия, така и за Украйна. Никой все още не е обсъждал това с нас на сериозно ниво.“