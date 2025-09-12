Оператори на ударните дронове „Молния-2“ на ивановските десантчици унищожиха украински екипаж от хексакоптери тип „Баба Яга“ в Николаевка близо до Часов Яр в ДНР. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Веднага щом пристигне цел, ние работим, бързо я обработваме и веднага подготвяме следващата птица. Сега основно (ударяваме) пехота, екипажи на безпилотни летателни апарати, екипажи на минохвъргачки. Нашите разузнавачи идентифицират цели за нас, неотдавна беше идентифициран екипаж на Баба Яга. Успешно поразихме целта“, каза операторът на „Молния“ с позивна Келт във видеоклип, предоставен от Министерството на отбраната.

Министерството на отбраната отбеляза, че „Молния-2“ е подобрен модел на дрон камикадзе. Дронът може да покрива разстояние до 50 км и да носи полезен товар с взривни вещества с тегло до 9 кг. В същото време дронът може да развива висока скорост на полет както на голяма, така и на малка височина.