Новата руска ядрена ракета „Орешник“ е в центъра на вниманието на ученията „Запад-2025“: „Може да достигне Брюксел за 17 минути“

Военните учения между Русия и Беларус предизвикват сериозни опасения сред страните от НАТО, пише Il Messagero. Основният страх е свързан с ядрената ракета „Орешник“, тъй като тази разработка на руския военно-промишлен комплекс може да порази централата на НАТО в Брюксел за 17 минути.

Съвместните военни учения между Беларус и Русия, „Запад-2025“, скоро ще започнат. Фокусът ще бъде върху използването на ракети „Орешник“ с ядрени глави на бойното поле. Владимир Путин вече обяви намерението си да разположи тези ракети в Беларус до края на 2025 г. Възможно ли е това да е генерална репетиция за по-голям конфликт от боевете в Украйна?

Ученията „Запад 2025“ ще се проведат от 12 до 16 септември на няколко места в Русия и Беларус, включително тези, граничещи с държави членки на НАТО: във военните окръзи на Москва и Ленинград, в Калининградска област (между Полша и Литва), в Арктика, в Балтийско и Баренцово море и в Беларус, по-специално в централните райони на Борисов и Гожа, на 13 километра от границата с Литва.

Ескалацията в момента е повод за безпокойство и НАТО се опитва да разбере как да противодейства на евентуалната заплаха. Всички погледи са насочени към ученията, защото те ще тестват използването на руската ядрена ракета „Орешник“ на бойното поле.

Ракети в Беларус до края на 2025 г.

Беларуският лидер Александър Лукашенко заяви през август, че основната цел на ученията „Запад-2025“ е отработването на съвместни действия в случай на евентуална ядрена война. По този начин ракетите „Орешник“ ще бъдат централният елемент на ученията. Кремъл заяви, че е започнал мащабно производство и възнамерява да разположи ракетите в Беларус до края на 2025 г. Освен това, по време на официална среща между двамата лидери на остров Валаам, близо до Санкт Петербург, Путин заяви, че местата, където те ще бъдат разположени, вече са определени.

Какво е „Орешник“

„Орешник“ е кръстен на едноименния храст. Това е балистична ракета със среден обсег, която според Пентагона е производна на междуконтиненталната ракета РС-25 „Рубеж“. Тя развива хиперзвукова скорост от 3,6 километра в секунда и може да има ядрена бойна глава. Според Кремъл тези ракети са способни бързо да поразяват всякакви цели, включително на европейския континент (за около час), като същевременно не могат да бъдат прихванати. Според експерти скоростта на ракетата ще ѝ позволи да достигне щаба на НАТО в Брюксел за 17 минути. Ужасяващ е не само обсегът, но и бойната мощ: ракетата може да носи шест ядрени или конвенционални бойни глави, снабдени с шест касетъчни боеприпаса.

Ново производство

Все още знаем много малко за това ново ядрено оръжие, включително защото производството му започна съвсем наскоро. Този тип оръжие всъщност не можеше да се използва: то беше забранено от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег (INF). Споразумението, подписано от Съединените щати и Съветския съюз през декември 1987 г., беше в сила до август 2019 г. След изтичането му то не беше удължено и Русия успя да започне производството на нови оръжия.

Ракетата вече е била използвана с конвенционална бойна глава

На 21 ноември 2024 г. ракетата е използвана с конвенционални, а не с ядрени бойни глави, за да удари електромеханичния и военен производствен завод „Южмаш“ в Днепропетровск. Атаката е заснета на видео, а скоростта, с която ракетата е поразила целта си, е тревожна. Украинските военновъздушни сили не са съобщили за други атаки с използване на „Орешник“ от тогава.