Специална операция в Черно море: Рядък руски кораб за 60 000 000 долара, унищожен от дронове (ВИДЕО)

Украински дрон удари изключително рядък руски военен кораб в сряда по време на разузнавателна мисия близо до черноморското пристанище Новоросийск.

Операцията беше обявена в четвъртък от украинските военни разузнавателни служби (ГУР), цитирани от агенция ЕФЕ.

Според служители на разузнаването, в района на Черно море, специалните сили на Службата за военно разузнаване на Украйна са успели да локализират и поразят друга важна руска военна цел, пише Newsweek.

Целта е бил кораб тип MPSV07 , оценен на приблизително 60 милиона долара, въведен в експлоатация през 2015 г., според Kievindependent.com.

Руският военноморски флот разполага само с четири такива кораба, оборудвани със сложни съвременни водолазни системи, дистанционно управляеми апарати, сонар за странично сканиране и системи за електронно разузнаване.

Според Киев тези системи са частично унищожени и корабът ще се нуждае от скъпи ремонти, което ще го направи негоден за работа за известно време.

Атаката е извършена в Новоросийския залив, в Краснодарския край, където Русия има една от основните бази на Черноморския флот.

Черно-бели изображения, публикувани от ГУР, запечатват момента, в който украински дрон се докосва до палубата на кораба.

. @DI_Ukraine



HUR Special Forces successfully struck a Russian Black Sea Fleet vessel near Novorossiysk



🔥 On September 10, 2025, in the waters of the Black Sea, special forces of the Defence Intelligence of Ukraine (HUR of… pic.twitter.com/p1Ll5F4o3g — NAFO_trinzu🇪🇪❤️🇺🇦🔱🦉 (@trinzu) September 11, 2025

„В резултат на атаката електронните информационни системи на руския кораб бяха унищожени, а корабът беше повреден и изпратен за скъп ремонт“, се казва в изявление на HUR.

По време на атаката руският кораб е патрулирал и е провеждал електронно разузнаване близо до Новоросийския залив, където са разположени останките от руския Черноморски флот